Юнкер розповів, скільки Євросоюзу можуть коштувати перевірки на кордонах

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції в Брюсселі, передає "ЄвроПравда". Зокрема, він нагадав, що відновлення прикордонного контролю між Швецією і Данією вже обійшлося в 300 млн євро.

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"В цілому додаткові витрати на прикордонний контроль в Європі можуть досягти 3 млрд євро", - сказав він.

При цьому, на думку Жан-Клода Юнкера, потенційні втрати єдиного ринку від скасування свободи пересування взагалі не піддаються вимірюванню.

Як повідомлялося, на цій же прес-конференції президент Єврокомісії заявив, що без Шенгенської зони єдина валюта ЄС не буде мати ніякого сенсу.