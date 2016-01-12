У Фінляндії та Німеччині вчинені підпали і напади на центри для мігрантів

18:27, 12 січня 2016
Світ
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Вранці в центрі для мігрантів у фінському місті Тампере сталася пожежа. Крім того, вчора ввечері в Німеччині група поляків, що проживають в німецькому місті Адельсхайм, увірвалася в центр для мігрантів.

Reuters

Пожежа в центрі для мігрантів у Тампере почалася в одній з кімнат на нижньому поверсі будівлі. Персонал центру з допомогою вогнегасників зумів самостійно його погасити,повідомляє Yle. Рятувальники і 3 патрулі поліції, які прибули на місце події, допомогли вивести людей з будівлі і закінчити роботи з гасіння пожежі.

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Поліція почала розслідування за фактом підпалу. При цьому підозрюють одного з жителів центру. "Згідно з попередніми даними, підпал міг вчинити один з мешканців центру для біженців", - сказали в поліції Тампере.

Персонал центру стверджує, що частина жителів скаржилася на незадовільні умови проживання.

Видання відзначає, що в цьому центрі вже виникали пожежі – початку грудня і минулого тижня.

Також і видання повідомляє, що міграційна служба закриває частину центрів з прийому мігрантів. Зокрема, будуть закриті центри в Іісалмі і Мерикарвіа, а також центри тимчасового розміщення в Форссе і в Хаміне.

Крім цього, як повідомляє Польське радіо з посиланням на інформацію німецького видання Rhein-Neckar Zeitung, в результаті бійки в центрі для мігрантів один чоловік був поранений. Через сутичку, учинену зловмисниками, в центр для біженців прибула поліція, яка затримала 5 поляків у віці від 22 до 43 років.

Відомо, що нападники мали при собі ножі і були в нетверезому стані. В даний час поліція розслідує обставини інциденту.

Німецьке видання повідомляє, що польські мігранти живуть близько до центру для біженців. Причиною сварки стало сміття, яке біженці викинули на вулицю.

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