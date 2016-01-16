Юнкер: Якщо Шенген буде зруйновано, то євро втратить сенс

Замість того, щоб працювати разом для вирішення проблеми, поскаржився Юнкер, держави-члени ЄС посилюють контроль на кордонах, що загрожує існуванню Шенгенської системи та ЄС загалом, передає Deutsche Welle.

"Без Шенгену, без вільного пересування працівників, без свободи пересування європейських громадян, євро не має сенсу (...) Те саме стосується зв'язку між Шенгеном, свободою пересування та внутрішнім ринком", - цитує Юнкера агенція Reuters.

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Викладаючи свої пріоритети на 2016 рік, Юнкер пообіцяв не відмовлятися від планів перерозподілу біженців, які перебувають в Італії та Греції, як це було затверджено восени. Проте, на даний момент тільки 272 біженця були переміщені в інші країни, тоді як заплановано - 160 тисяч осіб.

Юнкер також наголосив, що йому соромно пояснювати європейську проблему біженців лідерам таких країн, як Йорданія та Ліван, які прихистили загалом понад два мільйони мігрантів.

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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Анґела Меркель переконана, що відкриті кордони в європейському просторі є передумовою існування зони єдиної валюти. Якщо ж держави почнуть відгороджуватися, то суттєво страждатиме внутрішній ринок Євросоюзу, додала вона.