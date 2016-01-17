У Буркіна-Фасо ідентифікували тіла трьох джихадистів, які брали участь у теракті
06:23, 17 січня 2016Світ
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Міністр внутрішніх справ Буркіна-Фасо Симон Компаорі повідомив про ідентифікацію трьох тіл молодих джихадистів, які брали участь в нападі на готель в столиці країни в Уагудугу.
REUTERS
Про це повідомляє AFP.
За його словами, це три "дуже юних" джихадиста, всі - чоловіки. Раніше джерело в силових структурах повідомило, що в ході штурму готелю було вбито чотири терориста, серед них дві жінки.
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Компаорі також уточнив кількість звільнених з готелю заручників. Їх загальне число 176 осіб.
Як повідомляв УНІАН, в результаті терористичної атаки в Буркіна-Фасо загинула українська родина з чотирьох осіб, в тому числі 9-річна дитина.
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