У Буркіна-Фасо ідентифікували тіла трьох джихадистів, які брали участь у теракті

Про це повідомляє AFP.

За його словами, це три "дуже юних" джихадиста, всі - чоловіки. Раніше джерело в силових структурах повідомило, що в ході штурму готелю було вбито чотири терориста, серед них дві жінки.

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Компаорі також уточнив кількість звільнених з готелю заручників. Їх загальне число 176 осіб.