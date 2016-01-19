У Нідерландах поліція розігнала демонстрацію проти мігрантів

Демонстрація почалася о 19.00 в понеділок і спочатку проходила мирно. В акції брали участь близько тисячі осіб, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання NOS.

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Проте пізніше напруженість зросла, протестувальники почали голосно кричати, палити фаєри, закидати мерію камінням і яйцями. Крім того, мітингувальники намагалися штурмувати будівлю мерії, де йшло засідання, і вступали в сутички з поліцією.

Внаслідок цього персонал мерії був евакуйований, а до розгону протестувальників залучено спеціальний підрозділ поліції.

Як повідомляє видання bnr, в ході протестів затримано 3 людини.

Влада Хеса планує відкрити в місті центр для мігрантів на 500 осіб, однак мешканці 28-тисячного міста вважають, що це дуже багато.