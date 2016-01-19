Ізраїль не підтримує санкції західних країн проти Росії - посол
Ізраїль не підтримує міжнародні санкції західних країн проти Росії у зв'язку з анексією Криму і військовим вторгненням на Донбас.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські заявив на засіданні прес-клубу "Дипломати без краваток" у Києві.
"Ми не вважаємо, що санкції, а ми країна, яка відчуває санкції з боку арабських країн, - це той захід, який може привести до вирішення конфлікту. Це принципова позиція Ізраїлю, тому ми не приєднуємося до санкцій", - сказав посол.
Він зазначив, що Ізраїль намагається підтримувати гарні відносини з Росією.
Читайте такожРосійський посланник по Сирії відвідав Ізраїль із секретною місією – ЗМІ
Водночас Бєлоцерковські зазначив, що Ізраїль повністю підтримує територіальну цілісність України.
"Але, втім, у нас є дуже важливі інтереси з Росією, які ми не можемо ставити під питання", - додав посол.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.
Захід вимагає від РФ виконання Мінських домовленостей, головні з яких – припинення вогню, виведення військ з окупованих територій Донецької та Луганської областей, передача полонених, повернення Україні контролю над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.