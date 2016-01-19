Ізраїль не підтримує санкції західних країн проти Росії - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські заявив на засіданні прес-клубу "Дипломати без краваток" у Києві.

"Ми не вважаємо, що санкції, а ми країна, яка відчуває санкції з боку арабських країн, - це той захід, який може привести до вирішення конфлікту. Це принципова позиція Ізраїлю, тому ми не приєднуємося до санкцій", - сказав посол.

Він зазначив, що Ізраїль намагається підтримувати гарні відносини з Росією.

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Водночас Бєлоцерковські зазначив, що Ізраїль повністю підтримує територіальну цілісність України.

"Але, втім, у нас є дуже важливі інтереси з Росією, які ми не можемо ставити під питання", - додав посол.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

Захід вимагає від РФ виконання Мінських домовленостей, головні з яких – припинення вогню, виведення військ з окупованих територій Донецької та Луганської областей, передача полонених, повернення Україні контролю над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.