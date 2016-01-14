В ЄС спростовують інформацію щодо начебто зацікавленості зняти санкції з Росії

Про це заявила речник Високого представника ЄС Федеріки Могеріні Майа Косьянчич, передає власний кореспондент УНІАН.

Вона підтвердила, що європейський комісар Крісталіна Георгієва, якій прописана відповідна заява, була у середу в Москві, а її виступ доступний для всіх.

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"Коли мова йде про запобіжні заходи, які наразі застосовують, зокрема, економічні, то вони пов'язані з повним виконанням Мінських домовленостей. А це те, що зараз відбувається. Ми, як Європейський Союз, повністю підтримуємо повне виконання Мінських домовленостей, і це наша позиція. Це - цілком зрозуміло, і це не змінилося. Про це також чітко було заявлено вчора", - заявила Косьянчич.