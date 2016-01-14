В ЄС спростовують інформацію щодо начебто зацікавленості зняти санкції з Росії
В Європейській Комісії спростовують інформацію, розповсюджену деякими засобами масової інформації, щодо начебто зацікавленості Європейського Союзу скасувати санкції, які застосовані стосовно Росії.
Про це заявила речник Високого представника ЄС Федеріки Могеріні Майа Косьянчич, передає власний кореспондент УНІАН.
Вона підтвердила, що європейський комісар Крісталіна Георгієва, якій прописана відповідна заява, була у середу в Москві, а її виступ доступний для всіх.
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"Коли мова йде про запобіжні заходи, які наразі застосовують, зокрема, економічні, то вони пов'язані з повним виконанням Мінських домовленостей. А це те, що зараз відбувається. Ми, як Європейський Союз, повністю підтримуємо повне виконання Мінських домовленостей, і це наша позиція. Це - цілком зрозуміло, і це не змінилося. Про це також чітко було заявлено вчора", - заявила Косьянчич.