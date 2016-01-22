У Росії заявили про готовність розмістити в окупованому Криму сухопутні війська

Про це повідомив журналістам командувач цього виду збройних сил РФ генерал-полковник Олег Салюк, передає РІА Новости.

"Там з'єднань і частин сухопутних військ немає. На півострові розгорнуті тільки з'єднання і частини Чорноморського флоту", - сказав він.

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Генерал зазначив, що "якщо таке завдання буде поставлено, ми його виконаємо".

Раніше Джемілєв повідомляв, що окупанти в Криму майже повністю реставрували ядерне сховище в урочищі Кизилташ поблизу Ялти, яке було закрито і спустошено після підписання Будапештського меморандуму 1994 року про відмову України від ядерної зброї.