Кількість жертв сніжної бурі в США зросла до 18 осіб
Більшість жертв загинули в результаті ДТП.
Через різке погіршення погоди на східному узбережжі США загинуло щонайменше 18 осіб, більшість з них стали жертвами ДТП, повідомляє Lenta.ru.
"У суботу, 23 січня, на схід країни хуртовина обрушилася з ураганним вітром. Випало відразу 90 сантиметрів снігу, десятки тисяч людей застрягли в дорозі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перервано транспортне сполучення з Вашингтоном і Нью-Йорком. В цих містах не працює громадський транспорт, крім підземних сегментів нью-йоркського метрополітену.
У регіоні в суботу було скасовано понад 4 400 рейсів, всього протягом вихідних кількість скасованих рейсів сягнула 6 300.
Буря викликає також перебої з електропостачанням. У штаті Нью-Джерсі без світла залишаються майже 50 тисяч споживачів.
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Очікується, що екстремальні погодні умови збережуться до середини дня неділі.