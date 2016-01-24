Кількість жертв сніжної бурі в США зросла до 18 осіб

Через різке погіршення погоди на східному узбережжі США загинуло щонайменше 18 осіб, більшість з них стали жертвами ДТП, повідомляє Lenta.ru.

"У суботу, 23 січня, на схід країни хуртовина обрушилася з ураганним вітром. Випало відразу 90 сантиметрів снігу, десятки тисяч людей застрягли в дорозі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перервано транспортне сполучення з Вашингтоном і Нью-Йорком. В цих містах не працює громадський транспорт, крім підземних сегментів нью-йоркського метрополітену.

У регіоні в суботу було скасовано понад 4 400 рейсів, всього протягом вихідних кількість скасованих рейсів сягнула 6 300.

Буря викликає також перебої з електропостачанням. У штаті Нью-Джерсі без світла залишаються майже 50 тисяч споживачів.

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Очікується, що екстремальні погодні умови збережуться до середини дня неділі.