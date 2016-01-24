На виборах у Португалії перемагає консерватор Марсело Ребело де Соуза - екзит-поли

За даними екзит-полу суспільного телеканалу Radiotelevisao Portuguesa, він набирає від 49 до 54 процентів голосів, а екзит-поли телеканалів TVIndependente and S.I.C. дають йому від 52 до 56 та від 50 до 55 відсотків відповідно, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AP.

Якщо за результатами підрахунку голосів де Соузі не вдасться набрати 50 відсотків голосів, то відбудеться другий тур виборів 14 лютого. Найімовірніший суперник де Соузи в другому турі - незалежний лівий кандидат Антоніо Сампайо да Новоа, який за даними екзит-полу Radiotelevisao Portuguesa може отримати від 22 до 25 відсотків голосів.

Загалом у першому турі виборів балотувалися 10 кандидатів. Явка на виборах, за попередніми даними, становила 52%.

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Пост президента країни здебільшого є представницьким, глава держави має право вето, а також повноваження розпускати парламент у випадку кризи та оголошувати нові вибори.

Марсело Ребело де Соуза раніше обіцяв, що в разі перемоги зробить все можливе, щоб забезпечити стабільність уряду. Нагадаємо, після виборів у жовтні минулого року в Португалії править соціалістичний уряд меншості.