У Швеції мігрант убив працівницю центру для біженців

Поліція не коментує питання про особу або національність мігранта, однак підтверджує, що він жив в центрі для біженців, призначеному для осіб від 14 до 17 років, передає Lenta.ru з посиланням на Yahoo News. Підозрюваний був узятий під варту за звинуваченням у вбивстві.

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"Ми отримуємо подібного роду виклики. Такі інциденти стали відбуватися з тих пір, як з-за кордону прибуло багато біженців", - заявив представник місцевої поліції Томас Факсборг.

Глава поліції Швеції Ден Еліассон раніше 25 січня запросив додатково більше 4 тис. співробітників для боротьби з тероризмом, висилки нелегальних мігрантів та допомоги біженцям.

"Ми змушені реагувати на численні події в центрах для біженців. Іноді для цього потрібні значні людські ресурси. Ще півроку тому ситуація не була такою серйозною, і це означає, що ми не зможемо ефективно виконувати інші обов'язки", - сказав Ден Еліассон.

У Швеції проживають майже 10 млн осіб, і за 2015 рік на територію країни прибули 160 тис. мігрантів.