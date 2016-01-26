Лавров знову заговорив про "русский мир" і "права росіян" в Україні

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Про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН, як російська сторона реабілітуватиме словосполучення «русский мир» у ситуації, коли вся планета побачила, що «русский мир» - це «російська війна і російська смерть».

Зокрема, він заявив, що «русский мир» це не якась вигадка Росії.

«Русский мир» існує, це не проект, це об'єктивна реальність. Також як є об'єктивна реальність українського світу в Канаді, інших державах, як є реальність вірменської діаспори», - сказав Лавров.

За його словами, у Росії через об'єктивні причини браку грошей не доходили руки, щоб з цими людьми налагодити стійкі контакти і зв'язки, щоб допомогти їм відчувати себе не людьми другого сорту в тих країнах, де вони живуть, щоб вони могли користуватися своєю мовою, щоб у них були рідною мовою ЗМІ, щоб вони могли зустрічатися, проводити заходи, які допомагають зберегти їхню культуру».

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Лавров заявив, що мають забезпечуватися права росіян у країнах, де вони проживають. За його словами, ці права повинні базуватися на міжнародно-правових нормах.

«Це повною мірою стосується тих росіян, які жили і живуть в Україні», - сказав Лавров.

«Ці росіяни сподівалися, що президент за президентом у вас обиралися в Україні і обіцяли зробити російську мову державною мовою. Максимум на що пішов Віктор Федорович Янукович – це приєднатися, та й то не до кінця, до конвенції про регіональні мови і мови меншин», - додав він.

За його словами, РФ готова до виконання всіх зобов'язань по лінії Ради Європи, ООН, «включаючи поважання принципу територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи держав», і включаючи декларацію 1970 року, яка говорить, що кожен уряд у рамках територіальної цілісності зобов'язаний забезпечувати самовизначення народів.