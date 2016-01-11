Путін зізнався, що кордони для нього не важливі, якщо "руським людям погрожують"

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому на сайті Кремля.

"Питання: що таке демократія? Демократія - це воля народу. Люди захотіли жити так, як вони проголосували. Для мене важлива не територія і не кордони, а долі людей", - стверджує Путін.

На його думку, всі 2,5 мільйона жителів Криму "були стурбовані державним переворотом в Україні".

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"І після перевороту в Києві, а це було не що інше, як державний переворот, як би його не прикрашали, вкрай націоналістично налаштовані сили, які приходили тоді до влади і частково, в значній мірі прийшли до влади, - вони просто прямо почали погрожувати людям. І руським людям, і російськомовним людям, які проживають в Україні загалом та в Криму зокрема, тому що там концентрація росіян і російськомовних більше, ніж в усіх інших регіонах України", - заявив Путін.