Чехія скликає екстрений саміт "Вишеградської четвірки" щодо проблем з мігрантами

Зустріч очільників урядів Чехії, Польщі, Угорщини і Словаччини відбудеться напередодні саміту Євросоюзу 18-19 лютого, на якому лідери об'єднання також планують обговорити кризу з мігрантами, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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"Чехія скликає на 15 лютого екстрений саміт "Вишеградської четвірки". Головною темою буде вирішення міграційної кризи", - написав прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка у своєму "Твіттері".

"Вишеградська четвірка" вже закликала до суворішого захисту кордону Євросоюзу, обмежень на приплив мігрантів та виступала проти перерозподілу шукачів притулку між країнами Євросоюзу.