ЗМІ: Американський спецназ провів в Іраку десантну операцію на підконтрольній ІДІЛ території

Про це агентству Xinhua повідомило джерело в спецслужбах, інформує РБК.

Американський спецназ провів десантну операцію поблизу іракського Тікріта в зоні, контрольованій бойовиками ІДІЛ.

За словами джерела, дії були узгоджені з військовими частинами, дислокованими на військовій авіабазі Speicher, в 5 км від села, і з військовим командуванням Іраку. Це було зроблено для того, що уникнути можливих помилок, пояснило джерело.

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Співрозмовник агентства зазначив, що не ясно, здійснювали американські війська самостійно операцію або допомагали іракцям.

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За словами іншого джерела з авіабази Speicher, операція стала реакцією на напад бойовиків ІД на співробітників іракських сил безпеки з півночі на південь Тікріта.

Іракські військові джерела підтвердили Al Jazeera інформацію про спецоперації.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава Пентагону Ештон Картер повідомив, що США найближчим часом перекинуть в Ірак легендарну 101-ої повітряно-десантну дивізію, яка візьме участь у боях проти ІДІЛ.

30 жовтня, з'явилися повідомлення, що президент США Барак Обама дав наказ відправити в Сирію групу до 50 фахівців для координації дій коаліційної авіації і союзників на землі, а також для підтримки помірної опозиції. В зону конфлікту були направлені додаткові винищувачі F-15 і штурмовиків A-10 — вони розмістилися на базі Інджирлік в Туреччині.

1 грудня глава Пентагону Ештон Картер, виступаючи перед комітетом Палати представників Конгресу США у справах збройних сил, заявив про те, що США направлять до Іраку додаткові спецпідрозділи для допомоги іракському уряду в боротьбі з терористами «Ісламської держави». На думку Пентагону, спецназівці, крім допомоги Багдаду, будуть здатні самостійно здійснювати силові операції на території Сирії. Джерело на умовах анонімності повідомило Reuters про те, що чисельність спецназу, відправленого в Ірак, складе близько 200 осіб.

21 грудня стало відомо про перекидання в Іраку американського спецназу. Чисельність контингенту – 100 людей. Вашингтон повідомляв, що ці підрозділи будуть виконувати секретні операції. Розміщення елітного підрозділу спецназу в Іраку – частина плану США по боротьбі з ІД.