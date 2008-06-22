Австралія завершила виведення військ з Іраку
17:59, 22 червня 2008Світ
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Виконано передвиборчу обіцянку
З Іраку на батьківщину повернулися останні кілька десятків військовослужбовців австралійського контингенту.
Як передає радіо «Свобода», таким чином, виконано передвиборчу обіцянку прем`єр-міністра Австралії Кевіна РАДДА про виведення солдатів бойових підрозділів з Іраку до середини року.
Контингент австралійської бойової групи чисельністю понад 500 осіб дислокувався у південних іракських провінціях Мутанна і Ді-Кар. Для виконання завдань, не пов`язаних з веденням бойових дій, в Іраку залишаються близько тисячі австралійських військовослужбовців.
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