Австралія завершила виведення військ з Іраку

З Іраку на батьківщину повернулися останні кілька десятків військовослужбовців австралійського контингенту.

Як передає радіо «Свобода», таким чином, виконано передвиборчу обіцянку прем`єр-міністра Австралії Кевіна РАДДА про виведення солдатів бойових підрозділів з Іраку до середини року.

Контингент австралійської бойової групи чисельністю понад 500 осіб дислокувався у південних іракських провінціях Мутанна і Ді-Кар. Для виконання завдань, не пов`язаних з веденням бойових дій, в Іраку залишаються близько тисячі австралійських військовослужбовців.