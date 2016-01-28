ВООЗ прогнозує зараження вірусом Зіка до 4 мільйонів осіб
17:15, 28 січня 2016Світ
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Наразі випадки зараження зафіксовані у 23 країнах.
REUTERS
ВООЗ прогнозує, що вірусом Зіка можуть захворіти від 3 до 4 мільйонів жителів планети. Про це повідомляє Reuters.
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За словами директора організації, розносять вірус москіти і масштаб його поширення стає загрозливим.
"Ми можемо очікувати, що заразяться 3-4 мільйони осіб", - зазначив експерт ВООЗ з інфекційних захворювань Маркус Еспіналь.
У даний момент вакцини від вірусу не існує. Серед його ознак можуть бути легка лихоманка, висип і почервоніння очей. При цьому близько 80% заражених не відчувають ніяких симптомів.
Епідемія лихоманки Зіка, яка вражає вагітних і майбутніх дітей, може невдовзі охопити цілий світ
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