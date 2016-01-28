Вірус Зіка зафіксували у Португалії, Фінляндії та Німеччині

Про це повідомляє повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Цього ж дня ще один з випадків захворювання на вірус Зіка було зафіксовано у Фінляндії, пише інформагенція AP. У Гельсінки діагностували вірус Зіка у туриста, який минулого літа відвідав Мальдіви. Епідеміолог Юссі Сане з Національного інституту здоров'я стверджує, що це перший випадок, пов'язаний з Мальдівами.

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Ввечері 27 січня стало відомо і про два випадки діагностування вірусу у Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, у жителя Данії підтверджено наявність вірусу Зіка.Є підозра, що він міг підхопити вірус в Америці, адже датчанин подорожував за межі країни, зокрема, до Південної і Центральної Америки.

Вірус Зіка призводить до народження дітей з мікроцефалією, що може стати причиною багатьох інших патологій. Вірус передається через укуси комарів Aedes. Симптомами є помірний жар, висипи на шкірі та кон'юктивіт. Зазвичай вони зберігаються від двох до семи днів, але у багатьох пацієнтів симптоми відсутні взагалі.

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Лікування або вакцини від цієї хвороби немає. Найкращий спосіб попередити її - захистити себе від укусів комарів. Вірус циркулює в Африці, Америці, Азії та Тихоокеанському регіоні. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомляють, що на даний момент не існує ні лікування, ні вакцини від вірусу Зіка.