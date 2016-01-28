Білий дім підтримує думку Мінфіну США щодо корумпованості Путіна

Про це у четвер, 28 січня, заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає Reuters.

Зокрема Ернест зазначив, що оцінка чиновників Казначейства США щодо корумпованості президента Російської Федерації Володимира Путіна "найкраще відображає думку адміністрації".

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Нагадаємо, раніше телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Білтона «Таємні багатства Путіна», в якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, щоб накопичити таємні статки.

У фільмі, серед іншого, виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.