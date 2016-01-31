Через пожежу в Москві загинули 12 мігрантів

Пожежа почалася в ніч на неділю, внаслідок чого обвалився дах цеху, і загинули люди. Згідно з інформацією в російській пресі, всі загиблі були мігрантами, передає Російська служба ВВС.

Спочатку МНС заявляло, що жертв не було, але незабаром після цього на місці пожежі були виявлені тіла.

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Причини пожежі поки невідомі. Порушено кримінальну справу про умисному знищенні майна, що спричинило з необережності смерть кількох людей.