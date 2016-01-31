Через пожежу в Москві загинули 12 мігрантів
15:07, 31 січня 2016Світ
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Через пожежу в швейному цеху в Москві, на вулиці Строминка, загинули 12 осіб.
Причини пожежі поки невідомі / Олександр Мухін
Пожежа почалася в ніч на неділю, внаслідок чого обвалився дах цеху, і загинули люди. Згідно з інформацією в російській пресі, всі загиблі були мігрантами, передає Російська служба ВВС.
Спочатку МНС заявляло, що жертв не було, але незабаром після цього на місці пожежі були виявлені тіла.
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Причини пожежі поки невідомі. Порушено кримінальну справу про умисному знищенні майна, що спричинило з необережності смерть кількох людей.
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