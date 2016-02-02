Кадиров висловився про видалення свого відео з Касьяновим адміністрацією Instagram

Про це глава Чечні написав у своєму Instagram.

"Я завжди чесно і відкрито висловлюю і пишу свою думку. Але варто було мені сказати кілька слів про ланцюгових псів США, як вони тут же видалили пост в Instagram. Ось вона хвалена свобода слова по-американськи! Можеш писати що завгодно, але не чіпай собак Америки, друзів Держдепу і Конгресу. Про кого я кажу, ви прекрасно знаєте", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram. "Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.