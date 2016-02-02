Мігрантів в Німеччині поселять в готелі з системою "все включено"

Як повідомляє портал EurActiv, чиновники ведуть переговори про контракт на суму близько 600 млн євро з готельною мережею Grand City Hotels, передає Lenta.ru.

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Мова йде про розміщення 10 тис. осіб. Передбачається, що проживання одного мігранта в готелі обійдеться німецьким платникам податків в 50 євро за ніч, або 18 тис. євро в рік.

Планується, що розселення буде здійснюватися в готелі з системою "все включено". Крім того, мігрантам допоможуть адаптуватися в німецькому суспільстві. Очікується, що готельна мережа, з якою ведуться переговори, надасть 22 готелю.