Влада Німеччини обіцяє боротися із напливом мігрантів - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

За словами віце-канцлера і міністра економіки Зигмара Габріеля, коаліція домовилася додати Алжир, Марокко і Туніс до переліку "безпечних" країн - це означає, що у їхніх громадян мало шансів на отримання притулку.

Мігранти з обмеженим статусом біженця не зможуть перевезти до Німеччини родичів протягом двох років.

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Пан Габріель також оголосив про нові заходи, які сприятимуть прискоренню процесу депортації тих, кому відмовили у наданні притулку.

У 2015 році заяви на статус біженця в Німеччині подали більше 1,1 мільйона людей.

Нещодавно влада Баварії висунула канцлеру Німеччини Ангелі Меркель ультиматум у зв'язку зі сформованою у країні ситуацією з біженцями.