Глава Пентагону назвав Росію, Іран, Китай і ісламістів головними викликами для США

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер, передають РИА Новости. "Китай і Росія є нашими головними суперниками" у військовій галузі, сказав глава Пентагону у Вашингтоні, додавши, що США "не хочуть ніяких конфліктів з жодною з цих країн". Однак Ештон Картер підкреслив, що США "не можуть закривати очі на ці виклики".

Читайте такожПентагон планує значно збільшити оборонні витрати

У свою чергу, держсекретар США Джон Керрі заявив під час візиту до Рим, що міжнародна кампанія по боротьбі з "Ісламською державою" рухається "у правильному напрямку", однак попередив, що необхідно зробити додаткові зусилля для стабілізації ситуації в Лівії та Іраку, повідомляє "Голос Америки".

Джон Керрі підкреслив ризик захоплення територій в Лівії з її великими нафтовими ресурсами, однак зазначив, що швидке досягнення угоди про формування уряду національної єдності здатне зіграти велику роль у запобіганні цього сценарію.

Крім цього, за словами держсекретаря, з травня 2015 року в результаті воєнних зусиль коаліції було знищено 90 командирів "Ісламської держави" середньої та вищої ланки і був встановлений повний контроль над сирійсько-турецьким кордоном.