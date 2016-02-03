У США зафіксували перший випадок зараження вірусом Зіка - BBC

Випадок зараження підтвердили у Центрі з контролю та запобігання захворюванням, передає BBC Україна.

Як повідомляють, пацієнт заразився вірусом Зіка після статевого контакту із кимось, хто повернувся із однієї з країн, де вирує хвороба.

Водночас поки що не було жодного повідомлення про зараження вірусом Зіка у США через укус москіта.

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Напередодні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах вірусу Зіка глобальною загрозою світового масштабу.

Найбільше вірус поки що вразив країни Латинської Америки.

Вірус Зіка вважають причиною народження тисяч немовлят із недорозвиненим мозком, а деякі країни вже порадили жінкам утримуватися від вагітності допоки спалах вірусу не піде на спад.