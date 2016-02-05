Влада Туреччини повідомила про 15 тисяч нових мігрантів біля свого кордону

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. Напередодні Ахмет Давутоглу заявив, що через активізацію військових дій в Сирії з провінції Алеппо в напрямку кордону з Туреччиною рухаються від 60 до 70 тис. мігрантів.

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Як повідомляв УНІАН, у середу ввечері спецпосланець ООН по сирійській кризі Стеффан де Містура оголосивдо 25 лютого перерву в мирних переговорах щодо Сирії, що почалися в Женеві у понеділок.

Початок переговорів у Женеві кілька разів відкладався. У понеділок Стеффан де Містура заявив, що вони перебувають під загрозою зриву через те, що Росія і війська Башара Асада активізували військові дії в Сирії.