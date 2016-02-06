У США зіткнулися й впали в Тихий океан два літаки

З настанням темряви рятувальники не знайшли вцілілих унаслідок авіакатастрофи, передає телеканал ABC.

Зазначається, що зіткнення сталося близько 15:30 за місцевим часом (01:30 за київським). Слідчі поки не встановили, що могло призвести до аварії, також немає інформації про кількість людей на борту двох літаків.

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На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція, працюють водолази.

У ході пошукових робіт були знайдені кілька уламків і бортовий номер одного з літаків.