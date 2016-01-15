Біля узбережжя Гавайських островів зіткнулися американські військові вертольоти

За попередніми даними, в результаті зіткнення вертольоти впали у воду, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent. Відомостей про потерпілих поки не надходило. Типи вертольотів також невідомі.

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За інформацією ABC News, співробітники берегової охорони виявили уламки в 4,5 км від берега, а також порожній рятувальний плот. В даний час на місці аварії ведуться пошуки, в яких задіяні вертоліт MH65 і літак HC-130. На місці катастрофи вертольотів висота хвиль становить близько 12 м, що ускладнює пошуки, повідомляє meduza.io.

Місцева влада з'ясовує причини події.