Біля узбережжя Гавайських островів зіткнулися американські військові вертольоти
15:51, 15 січня 2016Світ
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Два американських військових вертольоти, на борту кожного з яких знаходилися по 6 осіб, зіткнулися близько Оаху, одного з найбільших островів Гавайського архіпелагу.
В даний час ведуться пошуки екіпажів / flickr.com/photos/tabor-roeder
За попередніми даними, в результаті зіткнення вертольоти впали у воду, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent. Відомостей про потерпілих поки не надходило. Типи вертольотів також невідомі.
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За інформацією ABC News, співробітники берегової охорони виявили уламки в 4,5 км від берега, а також порожній рятувальний плот. В даний час на місці аварії ведуться пошуки, в яких задіяні вертоліт MH65 і літак HC-130. На місці катастрофи вертольотів висота хвиль становить близько 12 м, що ускладнює пошуки, повідомляє meduza.io.
Місцева влада з'ясовує причини події.
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