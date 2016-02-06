Жертвами боїв біля сирійського Алеппо стали щонайменше 120 людей - правозахисники

12:43, 06 лютого 2016
Світ
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За минулу добу, 5 лютого, в ході важких боїв між повстанцями та сирійськими урядовими військами, підтримуваними Росією з повітря, поблизу північного сирійського міста Алеппо загинуло щонайменше 120 людей від обох сторін.

REUTERS

Про це повідомила базована у Британії група "Сирійська обсерваторія з прав людини", передає "Радіо Свобода". 

Як заявляють правозахисники, найтяжчі бої тривали біля міста Ратиян, неподалік Алеппо.

Через бої триває також масовий потік утікачів у бік кордону з Туреччиною.

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Раніше УНІАН повідомляв, що сирійські повстанці "борються за виживання" в сирійському місті Алеппо і його околицях після того, як російська авіація допомогла військам Асада розірвати життєвоважливі для повстанців маршрути постачання.

Російські авіаудари на підтримку наступу військ Асада на позиції повстанців в Алеппо співпали з провалом мирних переговорів в Женеві, і це допомогло посилити підозри опозиції, що Росія та її союзники більше зацікавлені в забезпеченні воєнної перемоги над повстанцями, ніж у врегулюванні ситуації.

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