Посольство попросило французький канал не транслювати антиукраїнську пропаганду

Про це дипломатичне відомство повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

"Ми були розчаровані дізнатися, що 1 лютого Canal+ , в рамках спеціального розслідування надає ефір документальному фільму "Маски революції" , який дає глядачеві помилкове уявлення про ситуацію в Україні", - йдеться в заяві.

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"У зв'язку з цим ми почали переговори і звернувся з листом до голови Наглядової ради групи Canal+ Вінсента Боллоре. Ми також запропонували добірку документальних фільмів про події в Україні", - зазначає посольство.

"Версія пана Морейри (режисера фільму) про події в Україні, в тому числі незаконну анексію Криму - це солодка музика для вух прихильників теорій змови і російської пропаганди", - наголошується в заяві.

"Спроби пояснення цих подій в якості операції, яка фінансується Сполученими Штатами є не тільки неправдивими, але й зовсім нешанобливими по відношенню до наших співгромадян, убитих в центрі Києва у відстоюванні демократичних устремлінь своєї країни", - підкреслює українське посольство.

"Це не плюралізм медіа, а обман, і ми радимо Canal+ переглянути можливість розповсюдження цього фільму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 лютого на одному з найбільших приватних та популярних телеканалів Франції продемонструють фільм французького режисера Поля Морейри "Україна, маски революції", знятий у дусі російської пропаганди.