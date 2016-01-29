ЗМІ: Російськомовна дівчинка з Берліна вигадала історію про зґвалтування, щоб батьки її не сварили

Про це повідомляє Berliner Zeiting з посиланням на заяву місцевої прокуратури, інформує РБК.

Її місцезнаходження в ніч з 11 на 12 січня було встановлено за допомогою розшифровки даних мобільного телефону, сказав представник прокуратури, за даними телеканалу n-tv.

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Молодий чоловік був опитаний і підтвердив перебування Лізи у нього в зазначену ніч. Крім того, в його квартирі були знайдені речі Лізи, сказав представник прокуратури. Проти молодика не ведеться ніяких слідчих дій. У справі про зникнення він проходить свідком.

Не існує ніяких доказів сексуального насильства або сексуальних контактів дівчинки з чоловіком, пише Berliner Zeiting, не приводячи джерела цієї інформації. Видання також зазначає, що сама передбачувана потерпіла не дала суттєвих свідчень у справі.

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«Не існує жодних доказів, що до її травм або пошкодження її мобільного телефону причетні треті особи», - уточнив виданню Bild представник прокуратури Мартін Штельтнер.

Як зазначає Sueddeutsche Zeitung, передбачувана потерпіла сказала своїм батькам після повернення, що її викрали якісь люді з півдня, що її ґвалтували протягом 30 годин.

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У викладі російських ЗМІ, Ліза була знайдена на вулиці і піддалася насильству з боку мігрантів. 18 січня берлінська поліція опублікувала заяву, в якій говорилося, що слідству не вдалося знайти ознак викрадення чи зґвалтування в цій справі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр звинуватив російського колегу Сергія Лаврова у втручанні у внутрішні справи ФРН через "справи дівчинки Лізи".