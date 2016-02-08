Головний кремлівський пропагандист Кисельов назвав медіакорпорації BBC "смітником"

Ведучий розкритикував фільм «Третя світова війна: в командному пункті» (WW3: Inside the War Room), знятий BBC. У фільмі автори змалювали конфлікт Росії і НАТО в Прибалтиці, Росія виступає в ролі агресора, пише RNS.

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«Наприкінці 80-х — початку 90-х я, як і багато моїх колег, вважав журналістський стандарт BBC еталонним, на нього тоді і рівнялися. Втрата ілюзій відбувалася поступово і через внутрішній опір. І тепер вже без варіантів — BBC просто смітник, спалили себе, внутрішній стандарт — бруд», — заявив Кисельов в ефірі передачі «Вести недели».

Як повідомляв УНІАН, гендиректор міжнародного інформагентства "Россия сегодня" Дмитро Кисельов, вимагає від Євросоюзу скасувати рішення про внесення його до санкційний список, створений у зв'язку з агресією Росії в Україні, та відшкодувати йому відповідні витрати.