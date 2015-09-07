Головний пропагандист Путіна рветься в "деградуючу європейську цивілізацію": вимагає зняти санкції

Про подання позову до Ради ЄС, повідомляється на офіційному сайті журналу Євросоюзу, пише Лента.ру.

Відзначається, що журнал опублікував "шість доводів і основних аргументів" медіаменеджера і телеведучого. Кисельов називає застосування до нього критерію "активної підтримки" політики Росії щодо України неспроможним. За його словами, він "всього лише журналіст і директор медіакомпанії і, отже, не має ні впливу, ні конкретного впливу чи відповідальності у зв'язку з ситуацією в Україні".

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Крім того, позивач стверджує, що ніколи не підтримував "розгортання російських військ в Україні", як про це говорилося в рішенні Ради ЄС. Путінський пропагандист вважає, що санкції Євросоюзу є покаранням за його політичні погляди.

Кисельов відомий відвертою прокремлівської пропагандою і погрозами, згідно з якими, "Росія може перетворити США в ядерний попіл".

Крім того Кисельову було "соромно, чесно кажучи, за європейську цивілізацію, яка деградує настільки, що вводить персональні санкції проти журналістів".

Як відомо, Кисельов потрапив в чорний список ЄС в березні 2014 року. Йому заборонено в'їзд в країни Євросоюзу, а також володіння нерухомістю і рахунками на його території.

Через персональні санкції проти Кисельова в кінці серпня представництво іспанського банку BBVA у Великобританії заблокував переказ коштів на адресу Russia Today, зароблених каналом від реклами. Фінансова організація пояснила це тим, що надання коштів компанії або структурі, пов'язаної з Кисельовим або діє в його інтересах, порушує постанову про санкції. З цієї ж причини в середині липня британський банк Barclays закрив рахунок представництва МІА "Росія сьогодні".