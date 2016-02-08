Експерти Ради Європи розпочали перевірку нових польських законів - ЗМІ

Група експертів дорадчого органу Ради Європи прибула на запрошення міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Перевірку змін на їхню відповідність принципам правової держави ініціювала також Єврокомісія.

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Експерти вже зустрілися, зокрема, з президентом країни Анджеєм Дудою, представниками Верховного суду. Як зазначив речник суду, "розмова була дуже конкретною і предметною". Очікується, що експерти Венеціанської комісії після дводенних консультацій нададуть свої висновки також і Єврокомісії, яка може врахувати їх у своєму розслідуванні.

Єврокомісія розпочала безпрецедентне розслідування спірних реформ конституційного суду та посилення контролю за суспільними ЗМІ в Польщі минулого місяця. Як заявляв віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, після ґрунтовної дискусії "було вирішено провести попередню оцінку в рамках процедури щодо дотримання принципів правової держави". У Варшаві відкидають звинувачення, на думку глави польського уряду Беати Шидло, закони відповідають стандартам ЄС.

Нагадаємо, попри жорстку реакцію Брюсселя, нова влада Польщі продовжує ухвалювати суперечливі закони. Так, 29 січня Сенат Польщі схвалив закон про посилення контролю у сфері інтернет-комунікацій, який надає спецслужбам та поліції право постійного доступу до даних щодо онлайн-активності поляків.