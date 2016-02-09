"ДНР" розгорне навколо Горлівки "загороджувальні загони" для боротьби з масовим дезертирством - розвідка
14:48, 09 лютого 2016Світ
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Проти бойовиків, які масово дезертують в окупованій Горлівці, так зване «МДБ ДНР» застосовуватиме зброю.
REUTERS
Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
«У зв’язку з масовими випадками дезертирства військовослужбовців передових підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) командуванням 1 АК прийнято рішення про розгортання у тилу зазначеного з’єднання оперативних груп так званого «МДБ ДНР», які виконуватимуть функції «загороджувальних загонів». Командирам «загонів» надано дозвіл на застосування зброї проти «дезертирів», - повідомляє українська розвідка.
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Як повідомляв УНІАН, дезертирство в лавах бойовиків стає системним явищем.
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