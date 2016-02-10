Столтенберг: міністри ухвалять рішення про посилення присутності у східній частині НАТО

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. "Сьогодні і завтра ми приймемо рішення, спрямовані на зміцнення нашої оборони та стримування. І я очікую від міністрів оборони погодження щодо посилення нашої передової присутності у східній частині Альянсу. Це надішле чіткий сигнал. НАТО відреагує як єдине ціле на будь-яку агресію проти будь-якого союзника", – наголосив Йенс Столтенберг.

Читайте такожНАТО нарощуватиме свої військові потужності в регіоні Чорного моря – Столтенберг

Зокрема міністри розглянуть такі міри як: накопичення військової техніки, створення нової інфраструктури, більшу присутність багатонаціональних сил.

Ці заходи є частиною планів НАТО, схвалених в основному у відповідь на кризу в Україні й незаконну анексію Росією українського Криму.