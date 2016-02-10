НАТО очікує від РФ змістовного діалогу, але не відходитиме від власних принципів - представник Альянсу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Брюсселі заявив високопосадовець НАТО.

"Ми повинні добиватися змістовного діалогу з Росією", - наголосив він, говорячи про необхідність зміцнення системи стримування й оборони Альянсу як з півдня, так і зі сходу.

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При цьому представник НАТО пояснив, що для того, аби мати діалог, необхідно, щоб обидві сторони були зацікавлені у підтримці істотної розмови.

"Щоб мати діалог, ми повинні мати дві сторони, які готові брати участь у діалозі", - сказав представник НАТО.

Разом з тим він зазначив, що серед членів НАТО ніколи не йшла мова про те, що для діалогу з Росією Альянс повинен чимось жертвувати.

"Існує низка принципів не тільки в значенні стримування і оборони... що НАТО ніколи не буде жертвувати", - заявив високопосадовець Альянсу.

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Як повідомляв УНІАН, після російського вторгнення в Україну цивілізовані країни виключили Росію з «Великої вісімки». Також було припинено роботу Ради Росія-НАТО.

1 лютого секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев поскаржився на те, що НАТО не «враховує» російських інтересів.