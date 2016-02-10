У Кремлі просять не пов'язувати напад на Касьянова з погрозами Кадирова

Як передає "РИА Новости", Пєсков назвав інцидент хуліганською витівкою, гідною осуду.

"Тут не потрібно когось ототожнювати з керівництвом Чечні і з керівництвом інших регіонів Росії", — додав прес-секретар Володимира Путіна.

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За словами Пєскова, "напади на будь-яку людини, не тільки на охоронювану, звичайно, повинні бути визнаними недопустимими".

Нагадаємо, ввечері 9 лютого в одному з московських ресторанів до Касьянова підійшли невідомі, один з яких запустив у політика тортом. Касьянов подав заяву в поліцію.

Як відомо, у ніч на 1 лютого Кадиров опублікував в Instagram відео з Касьяновим і журналістом Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом".

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє", - йшлося в коментарі Кадирова.

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