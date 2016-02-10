Оголошена дата виходу восьмої книги про Гаррі Поттера

Про це повідомляє видавництво Little, Brown and Company в "Твіттері". Книга "Гаррі Поттер і прокляте дитя" не стане повноцінним романом, а сценарієм п'єси, яка буде представлена в Лондоні, передає DT.UA. Як повідомляється на сайті Pottermore, книга буде випущена на наступний день після прем'єри п'єси і офіційно стане восьмою частиною серії про Гаррі Поттера.

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Дія восьмої книги почнеться з того моменту, на якому закінчується сьома частина серії: Поттер проводжає своїх дітей в школу, стоячи на платформі 9¾. На обкладинці книжки написано "восьма історія через 19 років".

Про вихід вистави про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повідомила влітку 2015 року. Тоді відповідаючи на питання про те, чому вона працює над створенням театральної п'єси, а не над ще однією історією про Гаррі Поттера, автор відповіла, що після перегляду вистави глядачам стане зрозуміло, що ця історія може бути поставлена виключно на театральних підмостках. Джоан Роулінг також виступила в ролі автора сценарію спін-оффу фільмів про Гаррі Поттера "Фантастичні звірі і місця їхнього проживання", прем'єра якого відбудеться в листопаді 2016 року.