Російський політолог розповів про три гібридні війни, які веде РФ

На сьогодні Росія веде три гібридні війни, але разом з цим Україна залишається у фокусі уваги російських пропагандистських ЗМІ.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив російський політичний експерт Андрій Окара.

«Україна залишається у фокусі російської уваги, але, звичайно, вона трішечки поступилася. Фактично можна сказати, що Росія зараз веде три гібридні війни – проти України, проти Сирії, та проти Туреччини», - зазначив Окара.

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Окара наголосив, що на сьогодні змінилась тональність щодо України в російському інформаційному просторі.

«Змінилася тональність по Україні. Якщо перший етап був - це були тільки протагоністи, тобто всі учасники різних російських ток-шоу казали – «бандерівці», «нацисти», «києво-фашистська хунта». Потім новий етап, з’явилися альтернативні точки зору, такі от національні зрадники як я і як деякі російські опозиціонери – створюється ілюзія дискусії. Тепер - наступний етап, коли вже така ідея починає домінувати, що «мир», «ми один народ», «все погане треба забути»», – наголосив він.