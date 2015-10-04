З Молдови видворили знімальну групу російського пропагандистського каналу

Не пустили в країну Антона Талпа. Він прилетів у Кишинів за завданням редакції для зйомок, повідомляє Телекритика.

Знімальну групу телеканалу затримали в аеропорту столиці Молдови і звинуватили у порушенні закону про перебування іноземців та закону про державний кордон країни.

Журналісти повернулися в Москву ранковим рейсом.

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Це вже другий випадок за минулу добу, коли в Молдову не пускають репортерів НТВ.

Як повідомлялося, 3 жовтня з Кишинева вислали знімальну групу НТВ, до складу якої входив Євген Зуєв. Як уточнили на сайті НТВ, репортери не мали при собі письмового дозволу молдавського Міндруку. Ці кореспонденти вже перебувають у Москві.

Нагадаємо, як зазначає The Guardian, російські журналісти, які висвітлювали бої на сході України, останнім часом активно працюють у Сирії.