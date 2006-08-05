Ізраїль продовжує обстріли Бейрута
10:41, 05 серпня 2006Світ
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У місті Тір висадився на вертольотах десант
Ізраїль продовжує активні бойові дії проти екстремістського руху „Хезболла” в Лівані.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, сьогодні зранку ізраїльська авіація знову бомбардувала цілі на півдні ліванської столиці Бейрута. Даних про жертви та руйнування поки не надходило.
Водночас у місті Тір на півдні Лівану висадився на вертольотах ізраїльський десант, який вступив у бій з вояками „Хезболли”. Повідомляється про загибель щонайменше п’ятьох осіб. Зранку ізраїльські десантники залишили Тір.
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