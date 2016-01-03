Експерти Bellingcat звузили список причетних до катастрофи MH17 до 20 російських військових

Про це розповів засновник Bellingcat Елліот Хіггінс, передає "Дождь" з посиланням на NOS.

Доповідь, де містяться імена й фотографії російських військових, які, на думку групи, причетні до катастрофи MH17, два тижні тому була надана прокуратурі Нідерландів. Доповідь від неї отримає розслідувальна група, яка займається пошуком винних в аварії рейсу Малайзійських авіаліній.

Прокурор розповів, що отримав дані від Bellingcat. Вся інформація пройде через розслідувальну групу і, в разі необхідності, буде включена в кримінальне розслідування.

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NOS повідомляє, що Bellingcat працює з розслідувальною групою, куди входять представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, України та Австралії.

Минулого року учасникам Bellingcat вдалося встановити, що до катастрофи MH17 причетний батальйон 53 системи повітряної захисту з Курська. Один з них — Сергій М., командир бригади. Також згадуються Дмитро Т. і дев'ять лейтенантів, які перебували в «Буку» в день аварії літака. У розслідуванні йдеться і про «дуже досвідчених солдатів», які вміють керувати установкою.

Нагадаємо, слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.