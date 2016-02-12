Spiegel: Російські наземні війська підтримують наступ Асада біля турецького кордону (відео)

Німецьке видання Spiegel.Online спирається у своїх твердженнях на свої джерела та, зокрема, на відео, опубліковане російськими активістами Intelligence Team, повідомляє Еспресо.TV.

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Згідно з інформацією видання, російські війська підтримують наступ сил Башара Асада у провінції Латакія на північному заході неподалік турецького кордону.

На одному з відео, яке виявили російські інтернет-активісти, російський офіцер спостерігає за бойовими діями у провінції Латакія, неподалік з турецьким кордоном.

Сирійські журналісти ставлять питання офіцеру з приводу "боєвої міці військ Асада", той відповідає: "Протягом мого перебування тут Національні сили оборони жодного разу не здали позицій".

Згідно з інформацією Intelligence Team, відео відзняли неподалік сирійського міста Сальма, що знаходиться в 10 км від кордону з Туреччиною.