Spiegel: Російські наземні війська підтримують наступ Асада біля турецького кордону (відео)
Попри те, що президент Росії Володимир Путін заперечує участь його Збройних сил у Сирії в наземних операціях, ймовірно, має місце підтримка сил Асада неподалік турецького кордону.
Німецьке видання Spiegel.Online спирається у своїх твердженнях на свої джерела та, зокрема, на відео, опубліковане російськими активістами Intelligence Team, повідомляє Еспресо.TV.
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Згідно з інформацією видання, російські війська підтримують наступ сил Башара Асада у провінції Латакія на північному заході неподалік турецького кордону.
На одному з відео, яке виявили російські інтернет-активісти, російський офіцер спостерігає за бойовими діями у провінції Латакія, неподалік з турецьким кордоном.
Сирійські журналісти ставлять питання офіцеру з приводу "боєвої міці військ Асада", той відповідає: "Протягом мого перебування тут Національні сили оборони жодного разу не здали позицій".
Згідно з інформацією Intelligence Team, відео відзняли неподалік сирійського міста Сальма, що знаходиться в 10 км від кордону з Туреччиною.