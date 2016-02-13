Папа Римський і глава РПЦ закликали до захисту християн на Близькому Сході

Про це йдеться в тексті спільної декларації за підсумками їхньої історичної зустрічі в аеропорту Гавани.

"Наш погляд спрямований, насамперед, до тих регіонів світу, де християни піддаються гонінням. У багатьох країнах Близького сходу і Північної Африки наші брати і сестри у Христі винищуються цілими родинами, селами і містами. Їхні храми піддаються варварському руйнуванню і розграбуванню, святині — оскверненню, пам'ятники — знищенню. У Сирії, Іраку та інших країнах Близького Сходу ми з великим болем спостерігаємо масовий вихід християн з тієї землі, де почалося поширення нашої віри і де вони жили з апостольських часів разом з іншими релігійними громадами", — йдеться в тексті.

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Також вони закликають міжнародне співтовариство "до негайних дій для запобігання подальшого витіснення християн з Близького Сходу".

"Закликаємо світове співтовариство об'єднатися, щоб покінчити з насильством і з тероризмом, і одночасно через діалог сприяти якнайшвидшому досягненню громадянського миру. Необхідна широкомасштабна гуманітарна допомога страждаючому народові і численним біженцям в сусідніх країнах", — зазначено в декларації.