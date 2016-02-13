Європа стоїть перед свого роду "гарячою, а не холодною війною" - президент Литви

Президент Литви Далія Грибаускайте заявляє про те, що Європа стоїть перед "свого роду гарячою", а не "другою холодною війною".

Як передає власний кореспондент УНІАН, так вона у суботу в Мюнхені під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції прокоментувала висловлювання прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведева щодо нової "холодної війни".

Вона наголосила, що проблеми у сфері безпеки для Європи надходять від "третіх країн", з-за меж Європи.

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"Зауваживши попереднього виступаючого, особливо з Росії (Медведева), який сказав, що, можливо, ми стоїмо перед другою "холодною війною", я би сказала, що, можливо, ми стоїмо перед свого роду гарячою війною", - сказала вона.

На підтвердження своїх слів президент Литви вказала на демонстрацію Росією "відкритої військової агресії в Україні та відкриту агресію в Сирії". "Нічого холодного тут немає, це вже дуже-дуже гаряче", - підкреслила Грибаускайте.

Вона також висловилася за реформування європейських інституцій з метою більш оперативного відпрацювання реакції на існуючі виклики та ухвалення відповідних рішень.