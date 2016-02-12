США повертаються на авіабазу часів "холодної війни" для стеження за субмаринами РФ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням military.com.

Командування Пентагону просить виділити кошти для оновлення ангари для літаків на базі в Кефлавіку. На базі планують розмістити протичовновий літак P-8 Poseidon, який прийде на зміну літакам P-3 Orion, який колись дислокувався в Ісландії.

На базі в Кефлавіку до закриття у 2006 році розміщувалися до 2500 військовослужбовців, які обслуговували літаки ВПС і флоту США.

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ВМФ США зараз регулярно відправляє P-3 Orion в Кефлавік зі своєю авіабази на Сицилії для стеження за російськими підводними човнами в Північній Атлантиці. P-8 Poseidon будуть виконувати таку ж роль, як тільки ангар для літаків приведуть у відповідність з вимогами обслуговування.

Довідка УНІАН. База ВМС США Кефлавік була відкрита в 1942 році згідно з договором Ісландії з американцями про оборону острова. У 1946 році Вашингтон і Рейк'явік продовжили контракт довгострокової оренди бази, а ще через п'ять років договір розширили під НАТО. У 2006 році американці покинули базу після закінчення строку дії договору.