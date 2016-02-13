Папа Римський і глава РПЦ закликали Церкву утриматися від участі в конфлікті в Україні - декларація

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, про це йдеться у Спільній декларації, яку сьогодні підписали Папа Римський та Російський Патріарх.

Темі України присвячені аж три пункти документу.

«Сподіваємося, що наша зустріч зможе зробити внесок у примирення між греко-католиками і православними там, де існує напруження. Сьогодні очевидно, що метод «уніатизму», притаманний минулому, в значенні приєднання однієї спільноти до іншої, відриваючи її від своєї Церкви, не є способом, що дає змогу відновити єдність. Однак, християнські спільноти, що з’явилися в таких історичних обставинах, мають право існувати та здійснювати все те, що є необхідним для задоволення духовних потреб своїх вірних, одночасно, прагнучи жити в мирі зі своїми сусідами. Православні та греко-католики потребують примиритися та віднайти взаємоприйнятні форми співжиття», - йдеться у документі.

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Очільники обох Церков також закликали вірян утриматися від участі в протистоянні, що триває на Сході України: «Вболіваємо з приводу протистояння в Україні, що вже спричинило багато жертв, завдало незліченні страждання мирним мешканцям та привело суспільство до важкої економічної та гуманітарної кризи. Закликаємо всі сторони конфлікту до розсудливості, суспільної солідарності та до діяльної розбудови миру. Заохочуємо наші Церкви в Україні трудитись над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні та не підтримувати його подальший розвиток».

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Як повідомляв УНІАН, глава Римо-католицької церкви Франциск і патріарх Московський Кирило підписали спільну декларацію.

12 лютого папа Франциск зустрівся у Гавані з російським патріархом Кирилом.

Питання про зустріч папи та патріарха обговорювалося двома церквами близько 20 років.