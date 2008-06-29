Американка продала місце дружки на власному весіллі

Келлі Грей, 23-річна перукар з штату Вірджинія, продала з інтернет-аукціону можливість стати дружкою на її весіллі, яке заплановане на 19 квітня 2009 року. Сума продажу сягнула 5700 доларів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт аукціону eBay.

Сума, яку Грей та її наречений одержать від дружки, дасть змогу покрити велику частину весільних витрат. Середня вартість весілля в США становить близько 26 тисяч доларів, але молоді планують укластися в 7 тисяч, оскільки сумарний дохід майбутнього подружжя доволі невисокий: лише 32 тисячі доларів в рік. Вони збираються заощадити на музичному супроводі, використовуючи iPod замість запрошеного диск-жокея, і самотужки спекти весільний торт, уточнює сайт Life.

Незвичайний лот, придуманий дівчиною, мав неабиякий успіх - надійшло 59 заявок від охочих стати подружкою нареченої на цьому весіллі. Переможниця аукціону, схоже, спеціально реєструвалася на сайті - дата її реєстрації збігається з останнім днем торгів.

Умови участі подружки нареченої у весіллі Келлі Грей накладають на переможницю аукціону додаткові фінансові зобов`язання - за сплачену суму наречена надасть їй лише сукню і туфлі, а також харчування на банкеті на дві персони. Проїзд, проживання та харчування поза весіллям щедра подружка нареченої муситиме сплатити сама.