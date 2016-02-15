Прем'єр Угорщини заявляє про провал міграційної політики ЄС

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Європейська правда за інформацією Reuters.

"Брюссель хоче впускати ... він хоче перевозити нелегальних мігрантів на територію ЄС ... і потім розподіляти їх в обов'язковому порядку. Це антикризовий план Брюсселя ... угорський уряд не приймає цей план", - сказав Орбан.

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Прем’єр Угорщини додав, що міграційний тиск буде тільки збільшуватися в 2016 році, і що Європа була "беззахисною і слабкою".