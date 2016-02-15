Прем'єр Угорщини заявляє про провал міграційної політики ЄС
17:36, 15 лютого 2016Світ
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Політика Європейського Союзу щодо вирішення міграційної кризи провалилися, і Угорщина не прийматиме біженців за національною квотою.
REUTERS
Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Європейська правда за інформацією Reuters.
"Брюссель хоче впускати ... він хоче перевозити нелегальних мігрантів на територію ЄС ... і потім розподіляти їх в обов'язковому порядку. Це антикризовий план Брюсселя ... угорський уряд не приймає цей план", - сказав Орбан.
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Прем’єр Угорщини додав, що міграційний тиск буде тільки збільшуватися в 2016 році, і що Європа була "беззахисною і слабкою".
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